В Крыму суд оккупантов оставил под стражей еще 3 украинских моряков

Новости Украины: Суд отказал в апелляционных жалобах морякам Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому и Вячеславу Зинченко.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма во вторник отказал в удовлетворении апелляционных жалоб троим украинским морякам, захваченным возле Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщает Крым.Реалии, судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы старшему матросу с катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, при этом сократив на одни сутки срок избранной меры пресечения.

Таким образом Зинченко останется в московском СИЗО до 24 января 2019 года.

Адвокат моряка Эмине Авамилева заявила, что имел место вооруженный конфликт и ее подзащитный после этого конфликта имеет статус военнопленного, а вопрос содержания под стражей должен был рассматривать военный суд.

Также в своем выступлении она указала, что Зинченко имеет родственников в Симферополе и Феодосии, которые готовы разместить моряка в случае решения о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее 25 декабря Верховный суда Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному украинскому военному, мичману Андрею Шевченко, а также капитану третьего ранга Владимиру Лисовому.

Верховный суд Крыма 25 декабря должен также рассмотреть апелляции на арест матроса с буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы и сотрудника СБУ Андрея Драча.

В то же время, представитель Верховного суда Крыма сообщила журналистам, что суд в среду планирует рассмотреть последние апелляции адвокатов на арест украинских моряков, передает Интерфакс.

"Поступили еще пять апелляций. В отношении Безъязычного, Гриценко, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука", - сказали в суде.

В отношении еще четырех моряков жалоб на арест нет, отметил представитель инстанции.

Речь, по сведениям "Интерфакса", идет о сотруднике СБУ Василие Сороке, членах экипажей кораблей Андрее Артеменко и Андрее Эйдере. Все трое получили ранения, были арестованы по решению суда в Керчи. В этой инстанции "Интерфаксу" сообщили на прошлой неделе, что не получали апелляций, сроки их подачи давно истекли.

Кроме того, нет апелляции на арест моряка Владимира Терещенко.

Верховный суд Крыма ранее, 19-21 и 24 декабря, оставил под стражей 10 украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, - исправив техошибку нижестоящей инстанции. Срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.