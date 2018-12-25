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В Крыму суд оккупантов оставил под стражей еще 3 украинских моряков

В Крыму суд оккупантов оставил под стражей еще 3 украинских моряков
13:38 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Суд отказал в апелляционных жалобах морякам Андрею Шевченко и капитану третьего ранга Владимиру Лисовому и Вячеславу Зинченко.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма во вторник отказал в удовлетворении апелляционных жалоб троим украинским морякам, захваченным возле Керченского пролива 25 ноября.

Как сообщает Крым.Реалии, судья отказал в удовлетворении апелляционной жалобы старшему матросу с катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, при этом сократив на одни сутки срок избранной меры пресечения.

Таким образом Зинченко останется в московском СИЗО до 24 января 2019 года.

Адвокат моряка Эмине Авамилева заявила, что имел место вооруженный конфликт и ее подзащитный после этого конфликта имеет статус военнопленного, а вопрос содержания под стражей должен был рассматривать военный суд.

Также в своем выступлении она указала, что Зинченко имеет родственников в Симферополе и Феодосии, которые готовы разместить моряка в случае решения о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее 25 декабря Верховный суда Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы захваченному украинскому военному, мичману Андрею Шевченко, а также капитану третьего ранга Владимиру Лисовому.

Верховный суд Крыма 25 декабря должен также рассмотреть апелляции на арест матроса с буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы и сотрудника СБУ Андрея Драча.

В то же время, представитель Верховного суда Крыма сообщила журналистам, что суд в среду планирует рассмотреть последние апелляции адвокатов на арест украинских моряков, передает Интерфакс.

"Поступили еще пять апелляций. В отношении Безъязычного, Гриценко, Небылицы, Семидоцкого, Мельничука", - сказали в суде.

В отношении еще четырех моряков жалоб на арест нет, отметил представитель инстанции.

Речь, по сведениям "Интерфакса", идет о сотруднике СБУ Василие Сороке, членах экипажей кораблей Андрее Артеменко и Андрее Эйдере. Все трое получили ранения, были арестованы по решению суда в Керчи. В этой инстанции "Интерфаксу" сообщили на прошлой неделе, что не получали апелляций, сроки их подачи давно истекли.

Еще один украинский моряк назвал себя военнопленными

Кроме того, нет апелляции на арест моряка Владимира Терещенко.

Верховный суд Крыма ранее, 19-21 и 24 декабря, оставил под стражей 10 украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владислава Костышина и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, - исправив техошибку нижестоящей инстанции. Срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.

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Все по теме:

Азовское море, Керченский пролив, Украинские моряки, Лефортово, Яны Капу, Пленные моряки.
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