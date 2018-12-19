Подконтрольный РФ суд в Крыму оставил под арестом трех захваченных моряков

Новости Украины: "Суд" в Крыму оставил под арестом захваченных РФ украинских моряков, при этом сократил срок содержания под стражей на один день.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом захваченных украинских моряков, а именно: старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Варимеза, старшего матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско и мичмана "Яны Капу" Юрия Будзыло. Об этом сообщает Крым.Реалии.

В итоге, всем троим сократили срок содержания под стражей на один день из-за "допущенной ранее технической ошибки". Теперь украинцы будут в московском СИЗО до 24 января 2019 года. На текущий момент "суд" продолжает рассматривать апелляции на арест еще двух украинских военных.

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.