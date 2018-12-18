В Украине не получили ни единой справки о состоянии здоровья пленных моряков

Украинская сторона до сих пор не получила ни одной справки о состоянии здоровья трех раненых пленных моряков, которых незаконно удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина". Об этом во время встречи с заместителем политического советника посольства США Ту Нгуен заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Мы до сих пор не получили официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО "Матросская тишина". Все только на словах", - написала Денисова в Facebook.

По словам омбудсмена, она дважды обращалась в ФСБ, чтобы получить разрешение посетить всех пленных моряков, но пока не получила ответов.

Денисова попросила представителя США и в дальнейшем способствовать в вопросе освобождения украинских моряков.

В "Матросской тишине" находятся три раненные украинские моряки - Андрей Артеменко, Василий Сорока и Андрей Эйдер.

По словам защитников украинских военнопленных, Артеменко во время штурма судна "Бердянск" получил осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, также окалина попала в глаза.

Самый молодой из военнопленных Эйдер получил осколочное ранение ног и хромает. По словам адвоката, у 18-летнего парня с трудом сгибается колено и один осколок с ноги еще не вытащили.

Напоминаем, что российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).В ответ на российскую угрозу депутаты 26 ноября проголосовали за введение военного положение в 10 областях Украины, которое вступило в действие 28 ноября.