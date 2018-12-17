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Денисова обратилась к визави с РФ по поводу условий содержания Сущенка

Денисова обратилась к визави с РФ по поводу условий содержания Сущенка
19:17 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Денисова обратилась в РФ по поводу ненадлежащих условий содержания в российской колонии незаконно осужденного в РФ журналиста Сущенко.

К омбудсмену РФ Татьяне Москальковой обратилась уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова по поводу ненадлежащих условий содержания в колонии незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко. Об этом она сообщила в комментарии Укринформу в понедельник, 17 декабря.

"Я каждый раз, как только узнаю о таких фактах либо от консулов, либо от СМИ, либо от адвокатов, обращаюсь к моей визави в Российской Федерации Татьяне Москальковой, и уже обратилась по поводу условий содержания Романа Сущенко, жду от них ответа. Госпожа Москалькова ежедневно получает от меня несколько писем по подобным поводам", - заявила Денисова.

По ее словам, сторона РФ реагирует на подобные обращения неоперативно из-за того, что считает всех наших граждан террористами и преступниками.

Также Денисова отметила, что ей нужно получить ответ на то, можно ли квалифицировать условия содержания Сущенко пытками. После ее обращения, уполномоченный по правам человека по Кировской области должен проверить все, а также к журналисту обязаны допустить консула.

"Безусловно, я обращаю внимание российской стороны, что имею такую информацию, пожалуйста, обеспечьте нашему гражданину надлежащие условия, и это побуждает их к устранению таких нарушений прав человека", - резюмировала Денисова.

Сущенко впервые позвонил из колонии своему правозащитнику

Как сообщалось, во время телефонного разговора с семьей 14 декабря Роман Сущенко сообщил, что врачи колонии в поселке Утробино поставили диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти на обследование в другой город, что будет сделано, вероятно, уже будет после Нового года.

Кроме того, Сущенко до сих пор не выдали одеяло, которое он приобрел еще месяц назад в местном магазине, а кипяток украинцу приносят раз в день и, не дав выпить, сразу отправляют на прогулку на улицу.

Кроме того, остается нерешенным вопрос с разрешением относительно посещения Сущенко его представителем в ЕСПЧ Марком Фейгиным.

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РФ, Омбудсмен, Российская Федерация, Людмила Денисова, Татьяна Москалькова, Роман Сущенко, Уполномоченный ВР Украины по правам человека.
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