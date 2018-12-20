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"Верховный суд" Крыма отказался предоставлять украинскому моряку переводчика

&quot;Верховный суд&quot; Крыма отказался предоставлять украинскому моряку переводчика
08:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Крымский "суд" отказал украинскому моряку Варимезу в предоставлении переводчика.

Так называемый Верховный суд Крыма, который 19 декабря пересматривал апелляционную жалобу на решение относительно меры пресечения плененному Россией украинскому моряку Владимиру Варимезу, отказал ему предоставить переводчика во время заседания.

"Моему подзащитному отказались предоставить переводчика, а доводы сторон о том, что Владимир является военнопленным — проигнорированы", — написал адвокат моряка Анри Цискаришвили.

Варимез вместе с адвокатом принимали участие в заседании через видеоконференцию — из московского СИЗО "Лефортово".

Варимеза, как и еще трех моряков, оставили под стражей и уменьшили срок содержания под стражей на один день — до 24 января 2018 года.

Подконтрольный РФ суд в Крыму оставил под арестом трех захваченных моряков

"Решение суда его не сломало, Владимир хорошо держится, не проявляет ни страха, ни отчаяния", — написал адвокат. Он добавил, что в ближайшее время еще раз посетит моряка.

Владимир Варимез — радиотелеграфист буксира "Яны-Капу".

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Моряки, Украинские моряки, Лефортово, Яны Капу, Пленные моряки, Владимир Варимез, Анри Цискаришвили.
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