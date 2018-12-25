Еще один украинский моряк назвал себя военнопленными

Новости Украины: Еще один военный моряк с захваченного буксира "Яны Капу" Михаил Власюк заявил, что являются военнопленными.

Моряк с захваченного буксира "Яны Капу" Михаил Власюк заявил, что является военнопленным, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Ислям Велиляев встретился с украинским моряком из буксира "Яны-Капу" Михаилом Власюком", - написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

М.Власюк стал 21-м украинским моряком, который заявил следователям, что является военнопленным.

"Власюк содержится в двухместной камере, все необходимые продукты и вещи ему передали через волонтеров. На здоровье не жалуется. Чувствует себя нормально, не подавлен", - говорится в сообщении.

Ранее двое украинских моряков – членов экипажа "Яны Капу" – заявили следователям, что являются военнопленными

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Украина заявила, что задержанные моряки являются военнопленными. В числе арестованных: Р.Мокряк, Д.Гриценко, командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Ранения в результате инцидента в районе пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков. Верховная Рада Украины 26 ноября принял закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

Европейский Совет 13 декабря обнародовал заключения, касающиеся событий в Азовском море и вокруг Керченского пролива. В частности, пункт 8 заключений полностью посвящен агрессии России в Азовском море и развитию ситуации вокруг Керченского пролива и в регионе в целом. Украина настаивает на введении новых международных санкций против РФ в связи с агрессией на Азовском и Черном морях.