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Более 140 судов застряли в Керченском проливе из-за РФ

Более 140 судов застряли в Керченском проливе из-за РФ
12:26 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В Керченском проливе застряло более 140 судов из-за блокировки его Российской Федерацией.

В ожидании прохода в Керченском проливе застряли более 140 судов из-за Российской Федерации. Об этом 7 декабря сообщает Государственная пограничная служба.

"На якорных стоянках и рейдах в ожидании прохода Керченским проливом находится более 140 судов, 98 из которых со стороны Черного моря", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ранее в конце ноября в Керченском проливе стояло более 400 судов, хотя в первые дни декабря ситуация улучшилась и их количество снизилось до 105.

Таким образом, подобными действиями РФ увеличивает риск аварийных ситуаций из-за накопления судов на стоянках, утверждают пограничники.

"При этом оккупанты создают препятствия именно кораблям, направляющимся в украинские порты", - заявили в ГПСУ.

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За минувшие сутки через Керченский пролив РФ пропустила только 41 судно в обоих направлениях, из которых 8 именно из/в портов Украины.

Стоит отметить, что ФСБ проверяли все суда, которые направлялись в Украину и из Украины.

Ранее сообщалось, что в Черном и Азовском морях зафиксировано аварии морских судов, обусловленные блокировкой Россией Керченского пролива.

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Судно, РФ, Керченский пролив, ГПСУ, Блокировка, Суда, Государственная пограничная служба.
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