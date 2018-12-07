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На условия не жалуются: Москалькова посетила раненых украинских моряков

На условия не жалуются: Москалькова посетила раненых украинских моряков
07:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО и рассказала о их состоянии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

"Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", - написала Т.Москалькова на своей странице в Instagram.

По словам омбудсмена, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику.

"На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами", - отметила Т.Москалькова.

 
 
 
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В СИЗО 1 УФСИН России по г. Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера. Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения лёгкой степени тяжести, лечение уже даёт положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключённым обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания. Они имеют доступ к обширной библиотеке и каждый выбрал и получил литературу по вкусу. Каждый из них уже ведёт переписку по электронной почте с родными и близкими. Более подробная информация о состоянии их здоровья и условиях содержания будет размещена на моем сайте позднее. #уполномоченный #правачеловека #москалькова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

 

По ее словам, морякам обеспечено усиленное питание, они могут открыть счета и покупать дополнительные продукты. Кроме того, моряки имеют доступ к библиотеке, каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

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Россия, СИЗО, Керченский пролив, Украинские моряки, Татьяна Москалькова.
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