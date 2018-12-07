На условия не жалуются: Москалькова посетила раненых украинских моряков

Новости Украины: Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посетила раненых украинских моряков в московском СИЗО и рассказала о их состоянии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила трех раненых украинских моряков, которые содержатся в медицинской части СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

"Более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии их здоровья", - написала Т.Москалькова на своей странице в Instagram.

По словам омбудсмена, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику.

"На условия содержания жалоб не поступило, они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами", - отметила Т.Москалькова.

По ее словам, морякам обеспечено усиленное питание, они могут открыть счета и покупать дополнительные продукты. Кроме того, моряки имеют доступ к библиотеке, каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

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