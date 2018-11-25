Атака России на Азове: последние события

Новости Украины: 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил украинские корабли, двое моряков получили ранения.

В воскресенье, 25 ноября, утром в Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах российской армии. По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. По состоянию на 20:28 стало известно, что против корабля ВМС ВС Украины катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие, есть раненый.

Хроника событий

00.29 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за нападения на украинские корабли у Керченского пролива.

23.35 Военный кабинет предложил провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения.

22.54 ВМС ВС Украины сообщает, что при атаке ранено шестеро украинских военных моряков.

"Шесть украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

22:13 Союз ветеранов АТО Шевченковского района собирается на акцию протеста под посольством Российской Федерации в Киеве.

22:03 На подмогу к заблокированным суднам ранее выдвинулось три корабля украинских ВМС из Бердянска. По данным ФСБ РФ, на данный момент они возвращаются в порт.

21:50 В генпрокуратуре сообщили, что военная прокуратура южных областей и ООС подняты по тревоге.

21:48 В связи с событиями в Азовском море Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет.

21:47 Как сообщает Украинский милитарный портал, Россия захватила три украинских судна. Два бронекатера и рейдовый буксир. Украинские моряки закрылись в судах, в то время, как россияне буксируют их.

21:30 Официальное подтверждение захвата кораблей. Говорят о двух раненых и обстреле обоих бронекатеров.

"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - говорится в заявлении ВМС Украины.

20:33 - Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа ВМС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход.

19:00 - Российские корабли и катера начали преследование корабельной группы ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

18:08 Кадры сближения пограничных войск ФСБ и украинских катеров. Не очень понятно, это нынешний абордаж или утренняя погоня. Но судя по освещению - это не вечер. Поэтому с высокой вероятностью это видео утреннего тарана, о котором сообщало украинское морское командование.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что расценивают агрессивные действия кораблей Российской Федерации как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву. В МИД пообещали, что предпримут все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования. "Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины...Будем безотлагательно информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества", - говорится в заявлении.

Позиция России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. Кроме того, в ФСБ РФ отметили, что у них не было заявки на проход украинских кораблей и в график прохода они включены не были. "Сегодня утром около 07:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющие право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - заявили в ФСБ.

17:15 - Проход для украинских судов до сих пор заблокирован. По словам Командующего ВСМ Украины Игоря Воронченко, катера украинского флота, которые в настоящее время находятся около Керченского пролива, готовы к возможной высадке десанта РФ.

13:50 - По Керченскому проливу свободно прошел морской тральщик РФ (корабль, который используют для поиска мин) "Адмирал Захарин". Также пропустили два пограничных катера типа "Раптор".

13:12 - Минобороны Украины сообщило о том, что зафиксировали, как два ударных вертолета российской армии Ка-52 зашли на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС Украины.

9:39 - Минобороны Украины сообщило о агрессивных действиях со стороны российского флота. В частности, во время перехода Керченским проливом агрессивные действия совершили пограничные корабли РФ типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец". Именно пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир. В результате был поврежден главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение, потеряно спасательный плотик.

4:07 - зафиксированы переговоры диспетчера порта Керчь "БЕРЕГ-23" с кораблем российского Черноморского флота "Суздалец". Была передана информация, что обнаружено украинские военные корабли. Однако, по информации Минобороны, диспетчеры портов Керчь и Кавказ контактировали только с российским флотом, а на вызовы кораблей украинских ВМС не отвечали.

3:58 - малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Бердянск" связался с береговым постом Федеральной службы безопасности России и морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил, что собирается пройти Керченским проливом, направляясь в Мариуполь. По данным Минобороны Украины, информация была получена, но ответ не дан.