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Воскресенье, 25.11.2018

Как украинские катера пытаются уйти от преследования кораблей РФ: видео

Группа украинских катеров маневрирует в фарватере Керченского пролива, но их преследуют сразу несколько российских кораблей - именно такой вывод можно сделать из видео, опубликованном ФСБ России на канале RT в YouTube. По видео не понятно, в какой части пролива сделана съемка и где именно расположен Керченский мост, который украинские корабли по данным на 17.00 все еще не прошли. Судя по всему это дневная или утренняя съемка, сделанная до сближения с мостом. Видно, что корабль ВМС России опасно сближается с боевым катером ВМС Украины, который уходит от столкновения. Позже становится понятно, что два украинских катера маневрируют и на полном ходу пересекают курс движения российских судов, с которых и ведется съемка, чтобы уйти от преследования. Согласно сообщению ФСБ России, украинские суда остаются все еще в акватории Черного моря, в то время, как пограничная служба ФСБ России утверждает, что три украинских катера находятся у села Заветное к югу от Керченского моста.
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Крым, ВМС ВСУ, Керченский пролив, ФСБ, Российские корабли.
19:43 Сегодня Телеграф
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