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В РФ объяснили, почему в Азовском море совершили таран украинского буксира

В РФ объяснили, почему в Азовском море совершили таран украинского буксира
13:05 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В погрануправлении ФСБ России заявили, что совершили таран украинского буксира из-за незаконного пересечения кораблями Военно-морских сил Украины госграницы РФ.

В погрануправлении ФСБ России в оккупированной АР Крым заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют". Об этом со ссылкой на ТАСС передает УНН.

"Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - говорится в сообщении.

В управлении ФСБ также добавили, что вошедшие в территориальные воды РФ корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 25 ноября, корабли Военно-Морских Сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. О намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

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Все по теме:

Азовское море, Одесса, Таран, Мариуполь, Порт, ВМС ВС Украины, Незаконное пересечение границы, Пограничные корабли РФ, Украинский буксир.
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