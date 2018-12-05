Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском море

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что ждет от Запада действий, а не слов в адрес России.

Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg призвал мир усилить санкции против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно и в Азовском море. Это было бы очень хорошо, и мы рассчитываем на это и приглашаем корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность. Потому что это новый вид войны — гибридная война, включающая в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки атак на разные страны во время выборов, эмбарго украинских товаров, прекращение поставки природного газа и, главное — использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину", — отметил Порошенко.

Также Президент настаивает на введении новых международных санкций против РФ.

"Заявления США, G7, Европейского Союза, других союзников и очень сильные слова – это мощная поддержка Украины. Но несмотря на эти мощные заявления западных партнеров, Путин продолжает действовать. И в этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать", — подчеркнул Глава государства, добавив, что "действовать" — не значит объявлять войну, а "означает введение новых санкций против России, пакет санкций за Азов".

Порошенко подчеркнул, что Украина — мирная страна и он сам является "человеком мира".

"Мы просто хотим защитить наш суверенитет и территориальную целостность и независимость", — заверил Президент.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 23 ноября предприняли агрессивные действия против украинских кораблей, совершавших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Они обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряков.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.