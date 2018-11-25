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Россия перекрыла судоходство через Керченский пролив

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Россия перекрыла судоходство через Керченский пролив
16:10 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства, перекрыв сухогрузом в районе Керченского моста.

На странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины появился фотоснимок стоящего поперек пролива под судоходной аркой Крымского моста крупного сухогруха в сопровождении еще нескольких судов. "История Черноморского флота (Севастополь) и в 2014 году повторяется. Затопим корабли, не дадим возможность пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе. Выводы делайте сами", - прокомментировали в пресс-службе украинских ВМС.

Позже информацию о перекрытии прохода под Крымским мостом подтвердил российский телеканал "Россия 24" (ВГТРК). "На данный момент проход под Крымским мостом полностью перекрыт. Два гражданских буксира пригнали гражданский сухогруз и тем самым перекрыли любую попытку прохода под Крымским мостом. Большое судно встало ровно поперек фарватера моста. Недалеко стоит катер морской охраны", - говорится в телерепортаже с места событий.

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Корреспондент телеканала также подтвердил информацию о вертолетах в районе инцидента "Мы наблюдали, как боевые военные вертолеты РФ делали несколько кругов, облетая акваторию Керчи, и пролетали над Крымским мостом, наблюдая за ситуацией", - отмечается в телерепортаже.

При этом, как отмечает корреспондент "России 24", движение по Крымскому мосту не ограничено, по мосту проходят и легковые, и грузовые машины.

Ранее в ВМС ВСУ, сославшись на информацию Керчтраффикконтроля, сообщили, что российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства якобы из-за севшего на мель танкера, однако эту информацию не подтверждает международная система контроля судоходства.

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Судоходство, Керченский пролив, Керчь, Сухогруз.
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