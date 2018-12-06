Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией

Новости Украины: Верховная Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с Российской Федерацией с апреля 2019 года.

Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. За соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг. Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.

"Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией освобождает Украину от какого-либо обязательства относительно его исполнения и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате исполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров", - сказано в законопроекте.

Договор о дружбе между Украиной и РФ был заключен в мае 1997 года, Верховная Рада ратифицировала его в январе 1998 года.

Как сообщалось, 3 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о прекращении действия этого договора.

В пояснительной записке отмечается, что Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года, очередной десятилетний период его действия завершается 31 марта 2019 года.

Согласно его положениям на каждый следующий десятилетний период Договор продлевается автоматически, если не одна из сторон не изъявит желание его прекратить.

Кроме того, в пояснительной записке сказано, что продолжающаяся агрессия РФ против Украины вызвала существенные нарушения большинства статей Договора.

"По состоянию на сегодня отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, нанесенный ее противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора", - сказано в сопроводительных документах.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положениясроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории. 3 декабря в Украине стартовали масштабные сборы резервистов.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.