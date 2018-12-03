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В Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных

В Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных
10:47 Сегодня Телеграф Минобороны Фото: МОУ

Новости Украины: В Украине в понедельник, 3 декабря, начинаются масштабные сборы резервистов и военнообязанных в связи с введением военного положения в 10 областях страны.

В Украине сегодня начинаются масштабные сборы резервистов и военнообязанных в связи с введением военного положения.

"С 3 декабря начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными. В частности, будут проведены собрания, как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все сборовые мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников", - объяснили в ВСУ.

По их информации, введение правового режима военного положения, среди прочего, предусматривает уточнение задач ВСУ и, в частности, сил территориальной обороны (ТрО).

Одной из составляющих подготовки ВСУ к отражению вооруженной агрессии является подготовка человеческих резервов.

При этом, отмечали в ведомстве, меры мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в ВСУ будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию ВСУ.

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Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения ВСУ, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия создания ТрО и неприкосновенных запасов.

В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых собраний с военнообязанными ТрО продолжительностью до 10 суток. Во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов ТрО, с целью подготовки к защите своих областей.

Ранее в Генштабе сообщали, что запланировано собрание резервистов первой очереди.

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Украина, Минобороны, ВСУ, Министерство обороны Украины, 3 декабря, Военнообязанные, Сборы резервистов, ТрО.
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