Порошенко рассказал о предпринятых шагах в первые дни военного положения

Новости Украины: Порошенко рассказал о сделанных шагах в первые дни военного положения.

Президент Петр Порошенко заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы, усилена охрана объектов критической инфраструктуры.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины вооружения и военной техники.

По словам президента, в ответ на агрессию РФ Украина будет продолжать усиливать армию современными средствами вооружения и военной техники.

"Наш внутренний правильный ответ - это усиление украинской армии современными средствами вооружения и военной техники, в первую очередь - средствами противовоздушной обороны: зенитно-ракетными комплексами и истребителями", - сказал Порошенко.

Глава государства напомнил, что в ответ на угрозу расширения российской агрессии в 10 областях Украины было введено военное положение.

"Подчеркиваю, что этот превентивный шаг никоим образом не направлен на свертывание конституционных прав и обязанностей граждан, не затрагивает никаких свобод. Он расширяет возможности Вооруженных сил и всего сектора безопасности быстро реагировать на угрозы, нарастающие как снежный ком", - отметил он.

По словам главы государства, в настоящее время осуществляется усиление охраны государственной границы с РФ и административной границы с Крымом, отданы приказы о переводе оборонно-промышленного комплекса на особый режим работы.

"Усиливается охрана и оборона объектов критической инфраструктуры: атомных и гидроэлектростанций; объектов химической промышленности; портов Украины на Черном и Азовском морях. Будут предприняты все необходимые меры для усиления противовоздушной обороны, прикрывающей от ударов с воздуха важные государственные объекты, промышленные районы, административные центры и группировки войск", - сообщил президент.

Кроме того, по его словам, приводятся в полную готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и все ее составляющие. Также состоятся военные учения и проводится передислокация воинских подразделений в строгом соответствии со Стратегическим планом применения Вооруженных сил Украины; в областях, где объявлено военное положение, началось проведение учебных сборов с резервистами и территориальной обороной.

"Военное положение - это превентивная мера. Оно вводится впервые в новейшей украинской истории и сроком только на 30 дней. Это время будет использовано, чтобы уменьшить наши угрозы, укрепить нашу оборону и способность защитить граждан от удара врага. Он больше не должен быть неожиданным. Мы сможем ограничиться перечисленными мерами, и его продолжение, я надеюсь, не потребуется", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина идет своим путем.

"Наш путь - в Евросоюз и к полномасштабному членству в НАТО, к укреплению независимости и высоких стандартов безопасности, экономики и социальной защиты. Никто не сможет остановить нас, потому что Украина является суверенным и независимым государством, а в Украине есть патриотические, мужественные, хорошо подготовленные и вооруженные ВСУ. Каждый день мы подтверждаем нашу независимость. Свободной независимой европейской Украине - быть", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.