Зеленский: Мы обязательно вернем Крым и все наши территории (Видео)

Новости Украины:Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированные Крым и часть Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно вернёт оккупированный Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы открыты два КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" (на админгранице с Крымом - ред). Мы понимаем, что это не на всю жизнь, потому что мы обязательно вернём Крым и все наши территории", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник.

При этом Зеленский считает, что открытие этих КПВВ в Херсонской области и моста в Станице Луганской являются важными для того, чтобы едущие с оккупированных территорий люди видели, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

Также Зеленский уверяет, что за три месяца возвращенные Россией военные корабли будут восстановлены.

"Мы вернули корабли. Все как обещали, так и сделали. Так не все там в порядке - некоторого оборудования там нет. Но сейчас появятся списки, чего нет и, во-первых, мы обратимся к России, и она обязательно нам это вернет. Во-вторых, в любом случае за три месяца наши военные катера будут готовы", - заявил Зеленский.