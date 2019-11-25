На Донбассе пункты пропуска переходят на зимний режим работы

Новости Украины:С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе сокращают время работы (с 08.00 до 17.00) в связи с зимним графиком.

С 1 декабря 2019 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил переходят на "зимний" график работы - с 8.00 до 17.00.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 8.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил обратилось к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

По информации штаба ООС, за осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.