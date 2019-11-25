На Донетчине из-за обстрела боевиков сгорели 6 домов

Новости Украины:В результате вражеского обстрела на Донетчине сгорели 6 домов.

В воскресенье вечером в результате вражеского обстрела в районе Березового Донецкой области произошел пожар в дачном поселке, население эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 24 ноября, около 18.00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, которая перешла на расположенный неподалеку дачный поселок.

Сейчас почти полностью выгорели 6 зданий. Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население, сейчас продолжаются мероприятия по локализации пожара".

В пресс-центре сообщили, что около 23.00 пожар был локализован, пострадавших нет.