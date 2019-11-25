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Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись

Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент вернул уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется относительно активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также относительно доходов от этих активов.

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Как сообщалось, Верховная Рада 31 октября приняла закон, которым вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение (№1031).

Ранее, 26 февраля 2019 года, Конституционный суд признал неконституционной статью 368 Уголовного кодекса "незаконное обогащение", которая позволяла привлекать чиновников к ответственности в случае, когда их имущество и расходы явно превышают официальные доходы. В результате были закрыты 65 уголовных производств в отношении народных депутатов, министров, руководителей госучреждений, военных прокуроров, заместителей председателя СБУ и других топ-чиновников, которые подозревались в коррупционных действиях и незаконном обогащении.

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В августе Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказании за приобретение таких активов", определив его как неотложный.

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Закон, Владимир Зеленский, Незаконное обогащение.
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