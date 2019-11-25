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Зеленский: Иванисов исключен из партии

Зеленский: Иванисов исключен из партии
19:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский сообщил, что депутат Иванисов исключен из партии "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что народный депутат Украины Роман Иванисов исключен из партии "Слуга народа".

"У нас есть монобольшинство, но мы можем говорить очень откровенно: третий депутат (Иванисов - ред.) был исключен из партии "Слуга народа". И мы этим гордимся, потому что у нас продолжается очищение, мы действительно партия народная, "Слуга народа", мы служим народу Украины, и набрали людей из народа, обычных людей", - сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева.

Зеленский указал, что если будут находить "что-то уголовное, какие-то новости будут о "договорняках", ну люди не идеальные, потому что это не наши родственники, не наши друзья", то так людей будет исключать из партии "Слуга народа".

Президент считает, что монобольшинство - это хорошо, но самое главное, чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди.

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Как сообщалось, секретариат фракции "Слуга народа" направит официальные запросы во все правоохранительные органы, чтобы они предоставили информацию о том, был ли их коллега Иванисов судим за изнасилование несовершеннолетней.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.

Лидер фракции "Слуга народа" Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.

В среду, 20 ноября, Иванисов написал на своей странице в Фейсбук, что на время проверки обнародованной в СМИ информации приостановил свое членство во фракции "Слуга народа".

Также он написал, что скоро будет готов обнародовать достоверные доказательства того, что "это спланированная информационная атака против него за его антикоррупционную деятельность. Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика".

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Владимир Зеленский, Слуга народа, Роман Иванисов.
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