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"Спланированная информационная атака": Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"

"Спланированная информационная атака": Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"
22:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Иванисов приостанавливает членство во фракции "Слуга народа".

Народный депутат Роман Иванисов решил приостановить членство во фракции партии "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.

Об этом он написал в Facebook.

"Чтобы не ставить под удар репутацию всего коллектива, я принял решение приостановить своё членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации. Обратился с этим предложением к председателю фракции Давиду Арахамии, и он поддержал меня", - написал парламентарий.

Он также прокомментировал ситуацию, когда генпрокурор Руслан Рябошапка сегодня на брифинге заявил о том, что по результатам проверки судимость Иванисова погашена, а потом ГПУ это опровергла. По мнению Иванисова, генпрокурора "умышленно ввели в заблуждение".

"Но уже скоро я буду готов обнародовать достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака против меня из-за моей антикоррупционной деятельности. Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - утверждает депутат.

Останется ли Иванисов в "Слуге народа"? Арахамия анонсировал брифинг

Ранее в соцсетях появилась информация, что народный депутат Иванисов в 1996 году был судим по части 3 статьи 117 (изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней в извращенных формах) УКУ.

Сам Иванисов эту информацию назвал фейком.

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Слуга народа, Давид Арахамия, Роман Иванисов.
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