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Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки

Иванисов погасил судимость, или нет? ГПУ опровергает слова Рябошапки
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокуратура опровергла заявление Рябошапки о погашенной судимости Иванисова.

Генеральная прокуратура Украины обнародовала опровержение, согласно которому предоставленная генеральным прокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости народного депутата фракции "Слуга народа" Романа Иванисова является неподтвержденной.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По факту проводится проверка, её результаты будут официально сообщены позже.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима. В ответ на это Иванисов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал скан-копию справки об отсутствии судимости.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что Иванисов был осужден, однако судимость была погашена, и согласно действующему законодательству депутат считается несудимым.

Рябошапка подтвердил: нардепа Иванисова ранее судили за изнасилование

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова в партии и фракции на период проведения проверки.

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ГПУ, Руслан Рябошапка, Слуга народа, Роман Иванисов.
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