Разумков о судимости Иванисова: Не было возможности с ним пообщаться

Новости Украины:Разумков пока не обсуждал с Иванисовым ситуацию с его судимостью.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ещё не общался лично с народным депутатом от "Слуги народа" Романом Иванисовым, который, по версии СМИ, скрыл судимость за изнасилование.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время визита в Запорожье.

"У меня ещё не было возможности с ним пообщаться. Я думаю, что на этот вопрос должны дать ответ органы пенитенциарной службы. И уже исходя из этого, имея документы на руках, будем принимать соответствующие решения. Ведь, к сожалению, мы знаем, что такое фейки ...", - сказал Разумков.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Руслан Рябошапка в среду подтвердил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Роман Иванисов имел судимость за изнасилование несовершеннолетней. В то же время он сказал, что судимость погашена и поэтому считается, что человек не является судимым на данный момент.

Ранее в соцсетях появилась информация, что нардеп Иванисов ранее был судим в 1996 году по части 3 статьи 117 УКУ (изнасилование несовершеннолетней) и части 2 статьи 118 (изнасилование несовершеннолетней в извращенных формах).

Сам Иванисов эту информацию назвал фейком.