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Легализация игорного бизнеса: В Раде назвал сроки рассмотрения законопроекта

Легализация игорного бизнеса: В Раде назвал сроки рассмотрения законопроекта
13:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Спикер ВР заявил, что на рассмотрении профильного комитета находится 7 законопроектов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил возможности того, что парламент может взяться за рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе уже на следующей неделе. Такое заявление он сделал во время брифинга в Днепре, где спикер находиться с рабочим визитом. 

"Сегодня есть, если не ошибаюсь, 7 законопроектов, связанных с игорным бизнесом, с его легализацией. Они сейчас обрабатываются комитетом (профильным), обрабатываются комитетом. И я надеюсь, что на следующей пленарной неделе или в этом году, по крайней мере, мы начнем в первом чтении рассматривать эти законопроекты", - отметил Разумков.

В то же время председатель ВР сообщил, что на данный момент профильный комитет не дал своего заключения по данному вопросу.

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"Комитет определит тот законопроект, который является наиболее адекватным, качественным для реализации тех вопросов, которые перед ним поставлены, и для их решения. И после этого Верховная Рада будет уже принимать решение. Я думаю, что это будет на следующей неделе все же", - сказал председатель ВР

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с рабочей поездкой в Днепропетровской области.

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Верховная Рада, Днепр, Игорный бизнес, Дмитрий Разумков, Законопроек об игорном бизнесе.
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