Легализация игорного бизнеса: В Раде назвал сроки рассмотрения законопроекта

Новости Украины:Спикер ВР заявил, что на рассмотрении профильного комитета находится 7 законопроектов.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключил возможности того, что парламент может взяться за рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе уже на следующей неделе. Такое заявление он сделал во время брифинга в Днепре, где спикер находиться с рабочим визитом.

"Сегодня есть, если не ошибаюсь, 7 законопроектов, связанных с игорным бизнесом, с его легализацией. Они сейчас обрабатываются комитетом (профильным), обрабатываются комитетом. И я надеюсь, что на следующей пленарной неделе или в этом году, по крайней мере, мы начнем в первом чтении рассматривать эти законопроекты", - отметил Разумков.

В то же время председатель ВР сообщил, что на данный момент профильный комитет не дал своего заключения по данному вопросу.

"Комитет определит тот законопроект, который является наиболее адекватным, качественным для реализации тех вопросов, которые перед ним поставлены, и для их решения. И после этого Верховная Рада будет уже принимать решение. Я думаю, что это будет на следующей неделе все же", - сказал председатель ВР

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с рабочей поездкой в Днепропетровской области.