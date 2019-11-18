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Рынок земли: лимиты будут пересмотрены

Рынок земли: лимиты будут пересмотрены
18:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине могут пересмотреть лимиты на владение землей.

Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Об этом рассказал Председатель ВР Дмитрий Разумков во время брифинга.

"Максимальный лимит на землю, скажем так, в одни руки, он тоже, скорее всего, будет пересматриваться при подготовке законопроекта между первым и вторым чтением", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждения участка в течение года.

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В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.

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Все по теме:

Верховная Рада, Рынок земли, Продажа земли, Дмитрий Разумков.
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