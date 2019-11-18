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Понедельник, 18.11.2019
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Правительство предлагает снизить кредитную ставку на землю для аграриев

Правительство предлагает снизить кредитную ставку на землю для аграриев
18:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Кабмин предлагает удешевить кредиты аграриям на покупку земли до 3-5%.

Для облегчения покупки земли сельскохозяйственного назначения правительство предлагает снизить аграриям кредитные ставки в гривне до 3-5%.

Об этом министр развития экономики и торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов написал в Facebook.

"Правительство предлагает в 2020 году следующие инструменты облегчения доступа к кредитам для приобретения земли сельскохозяйственного назначения: удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям. Ставка в гривне — 3-5%. Частичное гарантирование по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли. Заложено в бюджете - 240 млн грн", - написал Милованов.

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По словам министра, сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать поддержку по одному из этих механизмов, или по обоим одновременно.

Как сообщалось ранее, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли, которым, в частности, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине. 14 ноября парламент принял закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год, в котором предусмотрено выделение 4,4 млрд грн на поддержку аграриев.

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Кабмин, Тимофей Милованов.
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