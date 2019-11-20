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Разумков поехал в Днепр посмотреть на аэропорт

Разумков поехал в Днепр посмотреть на аэропорт
12:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков также посетит конструкторское бюро "Южное" и пообщается с прессой.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков находится с рабочей поездкой в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба ВРУ, спикер уже ознакомился с дорожной картой строительства нового аэропорта и пообщался с прессой.

Программой пребывания Разумкова в Днепропетровской области предусмотрено посещение конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля и областной клинической больницы им. И.И.Мечникова.

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Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что в ВР нет групп влияния, которые бы деструктивно влияли на работу фракций или парламента в целом.

Кроме этого, Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.

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Днепропетровская область, Рабочая поездка, Дмитрий Разумков, Бюро "Южное".
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