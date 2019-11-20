Разумков не видит проблем в работе Верховной Рады

Новости Украины:По мнению спикера, в парламенте нет групп, которые негативно влияют на его работу.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что в ВР нет групп влияния, которые бы деструктивно влияли на работу фракций или парламента в целом.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о неформальных группах внутри фракции "Слуга народа", спикер сказал, что не видит здесь ничего страшного, ведь они могут появляться по определенной направленности. К примеру, по профессиональному или региональному признаку.

"Если наши коллеги приехали, например, из Харьковской области, конечно, они будут общаться, особенно, если они мажоритарщики. Есть те, которые объединяются вокруг идей или концептуальных реформ. Это нормально. Я не вижу каких-то таких объединений, которые бы негативно влияли на работу Верховной Рады в целом. Так же и фракции", - отметил Разумков.

Он подытожил: "Групп влияния, которые бы деструктивно влияли на работу фракций, тем более парламента, на сегодняшний день в Верховной Раде нет".

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.