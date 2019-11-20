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Разумков не видит проблем в работе Верховной Рады

Разумков не видит проблем в работе Верховной Рады
10:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По мнению спикера, в парламенте нет групп, которые негативно влияют на его работу.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что в ВР нет групп влияния, которые бы деструктивно влияли на работу фракций или парламента в целом.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос о неформальных группах внутри фракции "Слуга народа", спикер сказал, что не видит здесь ничего страшного, ведь они могут появляться по определенной направленности. К примеру, по профессиональному или региональному признаку.

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"Если наши коллеги приехали, например, из Харьковской области, конечно, они будут общаться, особенно, если они мажоритарщики. Есть те, которые объединяются вокруг идей или концептуальных реформ. Это нормально. Я не вижу каких-то таких объединений, которые бы негативно влияли на работу Верховной Рады в целом. Так же и фракции", - отметил Разумков.

Он подытожил: "Групп влияния, которые бы деструктивно влияли на работу фракций, тем более парламента, на сегодняшний день в Верховной Раде нет". 

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.

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Верховная Рада, Парламент, ВР, Слуга народа, Дмитрий Разумков.
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