Разумков прокомментировал возможность досрочных выборов в парламент

Новости Украины:По мнению спикера Верховноя Рады, сейчас нет никаких предпосылок для досрочных выборов.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит предпосылок ни для ротаций в правительстве, ни для досрочных парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, возможны ли ротации в Кабинете министров после Нового года, Разумков ответил: "На сегодняшний день я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим".

Кроме того, на вопрос, возможны ли досрочные выборы в парламент, Разумков ответил: "Я не вижу на сегодняшний день предпосылок, которые могли бы это вызвать".

На замечание, что на прошлой неделе двух народных депутатов (Анну Скороход и Антона Полякова - ред) исключили из фракции "Слуга народа", председатель ВР сказал, что это "не является предпосылкой для проведения досрочных выборов".

На вопрос, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, если в следующем году состоятся досрочные выборы, Разумков ответил: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе: я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".

Как сообщалось ранее, Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.