Разумков: Госбюджет-2020 будет подвергаться некоторым изменениям

Новости Бизнеса:Председатель Верховной Дмитрий Разумков сообщил, что будет еще много дискуссий вокруг бюджета.

Закон о Государственном бюджете на 2020-й год будет претерпевать определенные изменения в процессе политических дискуссий. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Будет еще много дискуссий вокруг бюджета. Я уверен, что будет он поддаваться и некоторым изменениям. Но надо было принять этот закон для того, чтобы мы входили в новый, 2020-й, год с бюджетом, со сметой Верховной Рады Украины, чтобы государство могло работать... Мы, как представители большинства (фракция "Слуга народа, - ред.), так же говорили, что бюджет не идеален, — это тоже правда. Но я не уверен, что если бы мы затянули этот процесс, то это существенно улучшило бы бюджет на 2020-й год для нашего государства", - отметил Разумков.

Оценивая показатели Госбюджета-2020, он отметил, что "не так все радужно, как хотелось бы, но мы исходили из тех возможностей, которые сегодня есть и были предложены правительством". Кардинально изменить эти позиции в течение достаточно короткого промежутка, по словам Разумкова, не было возможности ни у членов Кабмина, ни у парламентариев.

В то же время отвечая на вопрос, почему Рада отказалась от третьего чтения проекта главного финансового документа страны, спикер мотивировал это тем, что "чаще всего бюджет и принимался во втором чтении и в целом, очень редко шли на третье чтение, а еще реже — когда рассматривали полностью, постатейно".

Так, согласно статье 155 закона "О Регламенте Верховной Рады", проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год рассматривается по процедуре трех чтений с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. Верховная Рада 14 ноября приняла закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Соответствующий законопроект №2000 поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 народных депутатов соответственно.