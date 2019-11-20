Зеленский о народных депутатах: уже пора менять и этих

Новости Украины:резидент Владимир Зеленский, говоря о Верховной Раде IX созыва на детском утреннике, заявил, что "уже пора менять и этих".

Президент Владимир Зеленский считает, что "уже пора менять и этих" народных депутатов.

Соответствующее заявление он сделал 20 ноября в разговоре с школьниками-участниками Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», говоря о Верховной Раде нынешнего созыва.

Трансляция форума велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

"Страна должна быть такой, какой вы являетесь - свежая, something fresh. Что-то новое, что-то очень интересное... Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких как вы к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих", - сказал президент с улыбкой.

Известно, что ранее Зеленский пригрозил новой Раде роспуском. Президент выступил с короткой речью перед новоназначенными парламентариями, призвав их к активной работе.

Напомним, во время встречи с молодежью президент Владимир Зеленский рассказал, что хотел быть дипломатом или пограничником.