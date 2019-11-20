Рябошапка подтвердил: нардепа Иванисова ранее судили за изнасилование

Новости Украины:Генпрокурор подтвердил погашение судимости нардепа "Слуги народа" Иванисова.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, однако на сегодняшний день судимость у него уже погашена.

Об этом он заявил журналистам на брифинге.

По словам Рябошапки, была проведена проверка этой информации соответствующими органами, и факт (привлечение к уголовной ответственности Иванисова - ред.) подтвердился.

"Но судимость была погашена, и считается на данный момент, что лицо не является судимым", - добавил генпрокурор.

Как сообщалось ранее, бывший народный депутат Игорь Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от "Слуги народа" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

По данным издания "Рівне вечірнє", Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время. 22 сентября его отправили в СИЗО, но через три дня отпустили по решению суда. Однако 25 октября 1995 года милиция задержала Иванисова повторно.

"По информации источника в правоохранительных органах, 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев исправительных колоний общего режима", - говорится в сообщении.

Сам Иванисов эти факты отрицает, и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.