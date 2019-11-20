Дело Burisma: экс-министру экологии расширили подозрение

Новости Украины:Рябошапка сообщил, что подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах.

Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском, отмечает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском (Злочевского – Ред.), производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено", - сказал Рябошапка на брифинге в среду в Киеве.

То есть, пояснил генпрокурор, в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому.

Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины - Ред.).

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента этой группы Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

1 февраля 2018 года в СМИ появилась информация, что Злочевский вернулся в Украину. Генпрокуратура вызывала его 23 января 2019 года на допрос для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.1 ст.255, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 и другим статьям УК.

В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании "Бурисма", в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший в свое время пост в совете директоров украинской газовой компании