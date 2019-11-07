Тейлор: Расследование против Burisma было условием для встречи Трампа и Зеленского

Новости Украины:Уильям Тейлор дал показания на закрытом слушании перед несколькими комитетами Палаты представителей.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что условием для встречи президентов Украины и США было объявление украинской стороной об определенных расследованиях, в том числе против компании Burisma. Такой вывод можно сделать из полной стенограммы закрытых слушаний Тейлора перед несколькими комитетами Палаты представителей, опубликованной в среду.

"Господин Ермак, помощник президента Зеленского, вернулся в какой-то момент… и попросил сперва "забить" дату, и потом он должен был сделать заявление о расследованиях", - сказал Тейлор.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что без расследования касательно Burisma США не собирались передавать Украине денежную помощь по безопасности. "Это было мое ясное понимание, деньги на помощь по безопасности не придут, пока президент не возьмет обязательство провести расследование", - сообщил Тейлор.

Также он отметил, что в его понимании причиной расследования касательно Burisma было выставить в плохом свете вице-президента Джо Байдена.

Во время слушаний Тейлора, среди прочего, попросили прокомментировать такие слова из его вступительной речи: "Кошмар – это когда они сделают заявление, но не получат помощь по безопасности. Россиянам бы это понравилось".

"Кошмар – это сценарий, когда президент Зеленский выходит на публику, делает объявление о том, что проведет расследование касательно Burisma и вмешательства в выборы 2016 года… Кошмаром было бы, если бы он упомянул эти две темы, он столкнулся бы с адом – попал бы в большие неприятности в этой стране и, возможно, в своей стране, а помощь по безопасности так и не была бы предоставлена… Россиянам бы это понравилось", - пояснил посол.

Ранее были опубликованы другие стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.