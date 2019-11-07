Скачать
Четверг, 07.11.2019
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
Тейлор: Влияние одного олигарха на господина Зеленского вызывает особое беспокойство
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Тейлор: Расследование против Burisma было условием для встречи Трампа и Зеленского

Тейлор: Расследование против Burisma было условием для встречи Трампа и Зеленского
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Уильям Тейлор дал показания на закрытом слушании перед несколькими комитетами Палаты представителей.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор подтвердил, что условием для встречи президентов Украины и США было объявление украинской стороной об определенных расследованиях, в том числе против компании Burisma. Такой вывод можно сделать из полной стенограммы закрытых слушаний Тейлора перед несколькими комитетами Палаты представителей, опубликованной в среду.

"Господин Ермак, помощник президента Зеленского, вернулся в какой-то момент… и попросил сперва "забить" дату, и потом он должен был сделать заявление о расследованиях", - сказал Тейлор.

Кроме того, он подтвердил информацию о том, что без расследования касательно Burisma США не собирались передавать Украине денежную помощь по безопасности. "Это было мое ясное понимание, деньги на помощь по безопасности не придут, пока президент не возьмет обязательство провести расследование", - сообщил Тейлор.

Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Также он отметил, что в его понимании причиной расследования касательно Burisma было выставить в плохом свете вице-президента Джо Байдена.

Во время слушаний Тейлора, среди прочего, попросили прокомментировать такие слова из его вступительной речи: "Кошмар – это когда они сделают заявление, но не получат помощь по безопасности. Россиянам бы это понравилось".

"Кошмар – это сценарий, когда президент Зеленский выходит на публику, делает объявление о том, что проведет расследование касательно Burisma и вмешательства в выборы 2016 года… Кошмаром было бы, если бы он упомянул эти две темы, он столкнулся бы с адом – попал бы в большие неприятности в этой стране и, возможно, в своей стране, а помощь по безопасности так и не была бы предоставлена… Россиянам бы это понравилось", - пояснил посол.

Ранее были опубликованы другие стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Burisma, Уильям Тейлор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь