Скачать
Четверг, 07.11.2019
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
ПСЖ покорился уникальный рекорд
ПСЖ покорился уникальный рекорд
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли
Бывший муж не разрешает: реакция Брэда Питта на заявление Анджелины Джоли

Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий

Зеленский ветировал закон о верификации пенсий и субсидий
16:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский вернул парламенту закон №1231 со своими предложениями

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который предусматривает проверку достоверности информации, которая подается для назначения социальных выплат, из государственных реестров в автоматическом режиме.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта отмечается, что 7 ноября глава государства вернул парламенту закон №1231 со своими предложениями.

Автором законопроекта был народный депутат от ”Слуги народа”, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Зеленский подписал изменения в госбюджет 2019

Как сообщал ранее, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на рассмотрении законопроекта отмечала, что документ регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических. А также другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВР, Вето, Владимир Зеленский, Закон о верификации и мониторинге государственных выплат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Шок!: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отписались друг от друга в Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь