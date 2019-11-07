Зеленский подписал изменения в госбюджет 2019

Новости Бизнеса:Согласно изменениям, план доходов снизился на 20 миллиардов гривень.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об изменениях в государственный бюджет Украины на 2019 год относительно снижения плана доходов на 20 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, закон подписан сегодня, 7 ноября, и вступает в силу на следующий день после его публикации.

Изменения в бюджет предусматривают снижение плана доходов из-за отставания по поступлениям НДС на импортные товары и ввозной пошлине в результате сверхпланового укрепления гривни, что будет компенсировано сокращением расходов на обслуживание госдолга.

Также закон предполагает повышение финансирования авиационной безопасности, угольных шахт, нацбезопасности и обороны, фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, соцзащиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы, реабилитации лиц с инвалидностью, строительства доступного жилья, кредитов переселенцам и участникам АТО либо ООС на приобретение жилья.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, госбюджет за январь-сентябрь 2019 года получил 739,680 млрд грн доходов, что на 4,8% ниже планового показателя на этот период, но на 9,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.