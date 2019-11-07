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Гончарук рассказал, кто и когда будет достраивать Запорожский мост

Гончарук рассказал, кто и когда будет достраивать Запорожский мост
13:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:По словам премьер-министра, из государственного бюджета-2020 на строительство моста будет выделено 4 млрд грн.

Работы по достройке двух мостовых переходов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, весной следующего года возобновит иностранная компания, которую определят по итогам тендера.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который находится с рабочей поездкой в Запорожье.

Гончарук сообщил, что на сегодняшний день на завершение строительства мостов необходимо 12,9 млрд грн. Учитывая, что данный объект находится на балансе Государственного агентства автомобильных дорог Украины, то финансировать все работы должно государство.

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По словам Гончарука, на завершение всех необходимых работ потребуется около 4-х лет.

Также он отметил, что в ближайшее время будет проведен тендер на определение генерального подрядчика строительных работ. Премьер-министр подчеркнул, что это будет иностранная компания. По предварительным данным, ею может стать китайская China Road and Bridge Corporation, с которой "Укравтодор" в октябре этого года подписал Меморандум о сотрудничестве, целью которого будет достройка мостового перехода через Днепр в Запорожье. Китайская компания оценила стоимость проведения всех необходимых работ в 550 млн долл.

Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города было начато в 2004 году, а сдать объект в эксплуатацию планировали в 2009 году. Однако из-за постоянного отсутствия финансирования (на момент начала строительства, мост находился на балансе города, и финансирование в равных долях распределялось между государственным и городским бюджетами), ее строительство несколько раз останавливалось.

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В 20016 году дайверы обнаружили в Днепре в районе строительства мостов куски отпавших конструкций. Прокуратура Запорожской области отправила найденные элементы на экспертизу, которая дала заключение, что для строительства подводной части конструкций использовался бетон, который нельзя использовать для строительства подводных конструкций. После этого, а также после проведения еще ряда экспертиз, эксперты заговорили о том, что данный мост достраивать нельзя – его конструкции уже начали рушиться.

Напомним, что с началом строительства, стоимость моста оценивалась в 2 млрд грн, сейчас она составляет почти 13 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу возобновить достройку моста в Запорожье через Днепр в начале 2020 года.

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Запорожье, Мост, Мост через Днепр, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Запорожский мост.
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