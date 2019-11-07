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Четверг, 07.11.2019
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Гончарук: Создать одинаковые правила игры для бизнеса — вызов для меня

Гончарук: Создать одинаковые правила игры для бизнеса — вызов для меня
01:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Начинается масштабная приватизация государственных предприятий - в проекте Бюджета-2020 на это заложено около 12 млрд грн только в этом году.

Компания Horizon Capital проинвестировала более $ 700 миллионов в Украину. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook.

"Уже добрая традиция еженедельно встречаться с ключевыми международными инвесторами. Сегодня был гостем на Ежегодной встрече инвесторов фондов под управлением Horizon Capital. Horizon Capital - хороший друг и надежный партнер для Украины уже более 13 лет. За это время коллеги из Horizon проинвестировали более $ 700 миллионов в Украину. Это 150 компаний, в которых работает 52 тысячи украинцев", - сказал Гончарук.

Он уверен, что с годами такое сотрудничество будет становиться только более тесным.

"А моя работа как премьер-министра - гарантировать защиту и безопасность инвестиций. Создать действительно честные и прозрачные условия для бизнеса, одинаковые правила игры для всех - вызов для меня и моей команды. Мы уже меняем систему! Мы первые представили проект бюджета на следующий год, в котором не заложили повышение налогов. Пополнять бюджет будем не за счет искусственного наращивания налогов, а благодаря системным инвестициям - как украинским, так и международным ", - отметил он.

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Премьер сообщил, что первым решением в этом направлении была ликвидация коррумпированного Управления защиты экономики.

"Мы уволили большинство коррумпированных руководителей госучреждений. Мы начинаем масштабную приватизацию государственных предприятий - в проекте Бюджета-2020 на это заложено около 12 млрд грн только в этом году. Приватизация позволит вдохнуть жизнь в неработающие и убыточные объекты, привлечь инвестиции и создать рабочие места для людей. Работы много! Продолжаем долбить эту скалу вместе ", - написал он.

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Бизнес, Правила игры, Алексей Гончарук, Бюджет-2020.
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