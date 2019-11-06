В Кабмине ищут возможность провести перепись населения и не тратить 3,4 млрд

Новости Украины:Гончарук также подтвердил намерения Кабмина провести так называемую цифровую перепись населения до конца текущего года.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверен, что перепись населения можно провести дешевле, чем за 3,4 млрд грн - именно эта сумма была заложена на эти цели в проекте госбюджета-2020 к первому чтению.

Об этом премьер заявил во время брифинга.

"Мы пытаемся понять, можно ли получить тот самый результат с тем же уровнем качества, но дешевле. Проведя отдельные расчеты, мы увидели, что сумма, которая раньше закладывалась в 3,4 млрд, чересчур большая - перепись можно провести значительно дешевле", - сказал он.

Гончарук добавил, что для оптимизации процесса к проведению переписи можно подключить сотрудников "Укрпошты" и других государственных компаний.

По его словам, методологию Кабинет министров намерен обсуждать в январе, поскольку перепись населения планируется на декабрь 2020 года.

"Это релевантный месяц. Люди, как правило, дома, они приезжают с работы из-за границы. Поэтому времени на подготовку к переписи населения в следующем году у нас достаточно", - отметил премьер.

26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Он также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет гораздо выгоднее, чем проведение классической переписи населения.