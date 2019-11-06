Кабмин планирует уменьшить расходы на госаппарат

Новости Украины:По словам премьер-министра сейчас идет тотальная оптимизация работы правительства и центральных органов исполнительной власти.

Кабинет министров ставит целью в следующем году сократить расходы органов государственной власти на 10%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

"Речь идет о том, что мы должны сокращать в следующем и последующих годах государственный аппарат. Речь идет не только о государственных служащих, это в том числе и о расходах на отопление, на использование каких-то неэффективных зданий, инструментов, о рациональном использовании ресурсов .. . Сейчас идет тотальная оптимизация работы правительства и центральных органов исполнительной власти", - сказал Гончарук.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что государству необходимо выделять больше средств на науку, но систему финансирования необходимо пересмотреть.