"У детей крадут будущее": Гончарук пообещал сельским школам интернет

Новости Украины:В Кабинете министров Украины намерены оптимизировать сельские школы.

Сегодня, 5 ноября, во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020 премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что правительство хочет сделать среднее образование в сельских школах более качественным, с использованием хорошей связи и интернета.

Гончарук отметил, что неудовлетворительное качество образование в маленьких городка и селах недопустимо, ведь, таким образом, "у детей крадут будущее".

В связи с этим Премьер напомнил, что на форуме в Мариуполе 4 мобильных оператора подписали меморандум, в котором заверили об увеличении покрытия сети в селах и городках.

Правительство уже в ближайшее время планирует инвестировать средства в школы, чтобы обеспечить детей качественной образованием.

"С другой стороны, мы будем оптимизировать сеть школ таким образом, чтобы дети могли учиться в школе, где на каждый предмет есть квалифицированный учитель, где достаточно ресурсов для того, чтобы предоставить им полноценно тот материал, который они должны усвоить в ходе обучения. В это мы будем инвестировать средства. То есть в создание эффективной сети, которая позволит таким детям — из сел, из маленьких городков — получать качественное образование за счет эффективности и оптимизации сети. Мы будем инвестировать средства сейчас", - заявил Гончарук.

Также Гончарук затронул тему профориентирования. По мнению премьер-министра, Украине нужна система профориентирования, которая позволит людям не тратить время на получения абсолютно не нужного им образования. Он также отметил, что необходимо, чтобы учебно-практические центры профтехобразования избавились от той негативной коннотации, которая у них есть сейчас и в таких училищах было абсолютно нормально и почетно получать образование.