Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры

Новости Бизнеса:Сегодня, 5 ноября, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук публично представил доработанный проект Государственного бюджета-2020.

Кабмин в проекте госбюджета-2020 ко 2-му чтению увеличил доходы на 13 млрд грн, расходы - на 15 млрд грн, дефицит 2% ВВП .

Расходы бюджета Украины на 2020 год составляют 1 триллион 195,3 миллиарда гривень.

Минимальная зарплата

Повышение минимальной зарплаты в 2020 году планируется до 4 723 гривен. Это на 550 гривен больше чем в 2019 году (4 173 гривны). Отметим, данный показатель не пересматривался при подготовке бюджета-2020 ко второму чтению.

Медицина

В бюджет-2020 закладываются расходы на медицину в размере 113,3 млрд гривен, что на 15,1 млрд больше, чем в 2019 году.

"В следующем году мы в качестве приоритета обратим внимание на экстренную помощь. Система сейчас не эффективна. Статистика, которую мы видим - пугает. Мы эту ситуацию переломим, предусмотрели для этого необходимые ресурсы. Мы запланировали ресурсы на приобретение карет скорой помощи и на отделения экстренной помощи. Мы планируем закупить или передать в больницы 470 карет скорой помощи и минимум 25 отделений по одной в каждой области", - подчеркнул Гончарук.

Пенсии

Кабмин предусматривает незначительный рост пенсий украинцев после проведения индексации соцвыплат.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ. "Конечно, пенсии будут индексированы, они вырастут, но вырастут не сильно, к сожалению… Для этого необходим очень серьезный ресурс и нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее", - сказал он.

В целом на пенсии с индексацией выделят 173 млрд гривен. Кроме того, на 670 гривен поднимут выплаты пенсионерам старше 80 лет.

Зарплаты учителям

Ко второму чтению проекта бюджета-2020 правительство предлагает повысить расходы на заработные платы учителей на 3,75 млрд гривен. Кроме того, как отметила министр финансов Оксана Маркарова, еще 3,5 млрд гривен выделят на опорные школы.

Субсидии

Расходы на субсидии сохранили на уровне 48 млрд гривен, что на 7 млрд меньше, чем в 2019 году. В то же время министр социальной политики Украины Юлия Соколовская подчеркнула, что этой суммы хватит на субсидии всем, кто в ней нуждается.

Безопасность и оборона

В проекте государственного бюджета на 2020 год на безопасность и оборону правительство заложило 245,8 млрд гривен. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в ходе презентации бюджет

По его словам, из этой суммы 136 млрд гривен выделяется на оборону.

"На безопасность и оборону выделяется 5,45% процентов от прогнозируемого ВВП. Это 245,8 млрд гривен. Из которых 3% ВВП - это 136 млрд гривен - выделяется на оборону", - заявил Загороднюк.

Далее расходы делятся следующим образом

бюджет Минобороны - 116,1 млрд гривен;

госгарантии на закупку вооружений и техники - 9 млрд гривен;

бюджет Спецслужбы транспорта - 1,4 млрд гривен;

бюджет Главного управления разведки - 3,5 млрд гривен.

Кроме того, на оборону направят часть средств Минэкономики (2,4 млрд гривен).

Курса доллара

Средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. При этом в первом чтении проекта бюджета закладывался курс 28,2 грн/доллар. Отметим, курс изменили на основании обновленного макропрозноза.

Строительство дорог

На развитие инфраструктуры в 2020 году закладываются рекордные 73,7 млрд гривен. Из них 38 млрд пойдут на ремонт и строительство дорог. В Кабмине также заверяют, что сосредоточатся на поиске инвесторов для развития инфраструктуры украинских аэропортов.

Местные выборы

В проекте государственного бюджета на 2020 год на местные выборы предусмотрено выделение 2 млрд 154 млн грн.

"2 млрд 154 млн грн – это сумма, которая заложена на местные выборы. По расчетам, которые были до первого чтения и подтверждены ко второму чтению, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить все выборы, запланированные на следующий год", - сказала Маркарова во время презентации проекта госбюджета во вторник в Киеве.

Легализация игорного бизнеса

Украинское правительство надеется, что уже в следующем году бюджет сможет получить 3 млрд гривен от легализации игорного бизнеса. Премьер Алексей Гончарук уверяет, что в стране появится "нормальная система" игорного бизнеса.

Кроме того, Кабмин рассчитывает на 12 млрд гривен от приватизации.