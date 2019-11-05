Гончарук рассказал, что будет с субсидиями в 2020 году

Новости Украины:Алексей Гончарук прокомментировал ситуацию по субсидиям.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пролил свет на ситуацию по субсидиям в 2020 году.

Премьер считает, что главной задачей правительства по субсидиям является обеспечение того, чтобы семья в среднем "на коммуналку" тратила не больше 15% общего дохода. Об этом он заявил на презентации подготовленного ко второму чтению проекта госбюджета-2020.

Гончарук отметил, что "доход каждого человека в Украине не должен быть меньше, чем реальный прожиточный минимум", а реальный прожиточный минимум - "это достаточная сумма денег для того, чтобы нормально прожить в течение месяца".

Кроме того, Премьер-министр развеял слухи о том, что в 2020 году субсидии не предусмотрены или будут уменьшены. Он подчеркнул, что абсолютно все, кто нуждается в субсидии, все их получат, а правительство лишь работает над эффективностью системы субсидирования населения.

"Мы хотим, чтобы субсидии государства получали лишь те, кому это действительно нужно. Поэтому если у вас дом 600 кв. метров, вы три раза в год ездите за границу, у вас дорогая машина, и так далее, и тому подобное, это для нас, как для государства, признак, что, наверное, не вам в первую очередь нужно помогать", - заявил Премьер.

Ранее Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий некоторым категориям людей.