Субсидии теперь будет проще получить: подробности

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий некоторым категориям.

Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет и утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в воскресенье, 20 октября, сообщается на Правительственном портале.

"Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей" , - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет. В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и т.п.

Также Кабмин изменил порядок координации работы центральных органов государственной власти и правительства. "В частности, деятельность Государственной службы по труду будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики - через министра Кабинета министров и Секретариат правительства и т.д.", - говорится в сообщении.

Правительство также согласовало объединение региональных отделений Фонда государственного имущества, чтобы "оптимизировать структуру, сократить расходы на содержание региональных отделений Фонда и одновременно повысить эффективность приватизации через улучшение координации отделений".