Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Дубилет: Мы немного перераспределили органы власти между министрами
Дубилет: Мы немного перераспределили органы власти между министрами
Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин
Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)
Потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского императора (Фото)

Субсидии теперь будет проще получить: подробности

Субсидии теперь будет проще получить: подробности
17:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий некоторым категориям.

Кабинет министров Украины одобрил изменения в постановления, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет и утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в воскресенье, 20 октября, сообщается на Правительственном портале.

"Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей" , - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство одобрило изменения в постановление, которые упрощают назначение жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет. В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и т.п.

Дубилет: Мы немного перераспределили органы власти между министрами

Также Кабмин изменил порядок координации работы центральных органов государственной власти и правительства. "В частности, деятельность Государственной службы по труду будет координироваться через министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственная служба статистики - через министра Кабинета министров и Секретариат правительства и т.д.", - говорится в сообщении.

Правительство также согласовало объединение региональных отделений Фонда государственного имущества, чтобы "оптимизировать структуру, сократить расходы на содержание региональных отделений Фонда и одновременно повысить эффективность приватизации через улучшение координации отделений".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Субсидии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
02 Крупный тектонический разлом "проснулся" впервые за 500 лет
03 Экс-советник Трампа рассказал, куда делись деньги Януковича
04 НБУ хочет провести очистку украинских банков от неработающих кредитов
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм
Переход на зимнее время: как подготовить свой организм
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Тепло до +25°: синоптики дали прогноз на неделю
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
Пока на месте, но будет скачок: курс валют на ближайшие дни
На виниле вышла неизданная песня Принса
На виниле вышла неизданная песня Принса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь