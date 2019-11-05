Гончарук о зарплатах педагогов: Повышение будет

Новости Бизнеса:Кардинального повышения зарплат учителям в обозримом будущем не будет - это невозможно с нынешними темпами экономического роста Украины.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, поскольку для этого требуется больше экономического роста.

Об этом Гончарук сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

"Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы.

Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов", - заявил он.

Напомним, 3 ноября Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании КМУ, отметил, что "Кабмин не нашел средств для повышения зарплат учителям."