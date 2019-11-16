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Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол

Порошенко не обсуждал с США вопрос Burisma - экс-посол
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Константин Елисеев опроверг возможной связи Петра Порошенко и Дональда Трампа в обсуждении компании Burisma.

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший замглавы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев заявляет, что никто из окружения президента США Дональда Трампа во время президентства Порошенко не поднимал с ним вопросы компании Burisma.

"Скажу однозначно, что никто не обращался (ко мне – ред.) по этому вопросу. Более того, я участвовал во многих мероприятиях по линии Украина-США, в том числе и самого высокого уровня. Были и телефонные разговоры президента Порошенко с президентом Трампом, и вице-президентом Байденом, когда он еще был вице-президентом. И, поверьте мне, слово "Бурисма" или имя сына Байдена никогда не поднимались. В том числе, еще раз подчеркиваю, во время телефонных и любых контактов с вице-президентом Байденом", - сказал Елисеев в интервью интернет-изданию "Сегодня", опубликованном в субботу утром.

Он подчеркнул, что во время непосредственных контактов президента Порошенко с руководством США вопросы компании "Burisma" не затрагивались.

Елисеев также считает необоснованными обвинения, что украинские власти при Петре Порошенко поддерживали лишь кандидата от демократов на выборах в США в 2016 году.

"…Некоторые обвиняют в том, что в 2016 году в Нью-Йорке, когда Дональд Трамп и Хиллари Клинтон еще были кандидатами, мы встретились только с Хиллари Клинтон. Хочу напомнить, что мы также делали запрос на встречу с кандидатом в то время в президенты от республиканцев Дональдом Трампом. И, к сожалению, никакого ответа не получили. Насколько помню, тогда продолжалась активная избирательная кампания, и Дональд Трамп тогда находился не в Нью-Йорке. Более того, по поручению Петра Порошенко тогдашний посол Украины в США Валерий Чалый участвовал в соответствующих конгрессах, как Республиканской, так и Демократической партии, на которых выдвигались кандидаты в президенты… На самом деле мы пытались строить двухпартийную поддержку", - сказал Елисеев.

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Он подчеркнул, что " в 2016-2018 гг. был период продуктивных и конструктивных, если не сказать больше, отношений между Украиной и США; это был почти "золотой век". Елисеев напомнил о росте почти на 60% товарооборота, получении Украиной оборонного летального оружия, роли США в принятии "мощных секторальных санкций" против России. "Именно американская сторона ввела санкции после вооруженной агрессии в Азове и Керчи,… именно американская сторона и сейчас выступает за введение санкций в контексте строительства "Северного потока-2". То есть это был очень непростой, но действительно плодотворный и результативный период", - подытожил дипломат.

О его словам, "за эти пять лет нам удалось заложить мощный фундамент стратегического украинско-американского партнерства, сейчас этот фундамент подвергается давлению в контексте известного телефонного разговора между Трампом и Зеленским".

"Думаю, этот фундамент достаточно прочный, чтобы выдержать этот натиск. Единственное, что могу сейчас сказать, бесполезно надеяться, что до ноября 2020 года, когда будут следующие президентские выборы в США, нам удастся сделать что-то качественно новое в наших отношениях. К сожалению, они будут заложниками этой проблемы и этого скандала, и сейчас надо сделать все возможное, чтобы минимизировать угрозы", - подытожил Елисеев.

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Все по теме:

Украина, США, Петр Порошенко, Джо Байден, Дональд Трамп, Хантер Байден, Burisma.
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