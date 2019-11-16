В США устанавливают, получал ли Джулиани выгоду от газовых проектов в Украине

Новости мира:Прокуратура в США узнает, мог ли получать выгоду Руди Джулиани от украинских газовых проектов.

Федеральные прокуроры США изучают, получал ли Руди Джулиани, личный адвокат президента Трампа, выгоду от украинских газовых проектов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Подозреваемые в совершении преступления Лев Парнас и Игорь Фруман проталкивали проект трубопровода из Польши в Украину для транспортировки американского природного газа. При этом заявляли, что он пользуется поддержкой администрации Трампа», - пишет издание.

Парнас и Фруман, по данным WSJ, заявили украинским чиновникам, что Джулиани является партнером в этом проекте, который реализует их компания Global Energy Producers. По другим источникам, бизнесмены надеялись, что Джулиани может быть инвестором их фирмы.

Как информирует издание, прокуроры также изучают, нарушал ли при этом Джулиани законодательство о лоббизме.

В свою очередь Джулиани заявил, что не задействован в энергетической компании или проекте газопровода: «У меня нет личного интереса к какому бы то ни было бизнесу в Украине, включая этот».

«Я не владею никакой долей в их компании и никаким другим образом к ней не причастен. Я никогда не соглашался принимать в этом участие. И даже не уверен, что меня когда-либо об этом просили», - добавил адвокат Трампа.

Напоминаем, Парнаса и Фрумана арестовали в октябре по обвинению в нарушении финансирования избирательной кампании, в частности по переводу средств в протрамповский фонд. Деятельность Джулиани в Украине изучается в ходе расследования по импичменту президента Трампа, который проводит Палата представителей Конгресса США.