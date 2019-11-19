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Хотели госизмены: Луценко обвинил Порошенко и Зеленского

Хотели госизмены: Луценко обвинил Порошенко и Зеленского
12:02 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Луценко сообщил, что отказал Порошенко и Зеленскому в аресте различных телеканалов.

Во время пребывания на посту Генерального прокурора Украины Юрий Луценко получал просьбы от пятого президента Петра Порошенко и нынешнего президента Владимира Зеленского арестовать некоторые телеканалы, но отказал им.

Об этом Луценко рассказал в интервью "Украинской правде".

При этом экс-генпрокурор вежливо отказался поведать, о каких именно телеканалах идет речь, объяснив это тем, что "делать им (телеканалам - ред.) нет 

"С моей точки зрения, любые наезды, тем более аресты, смены собственников, передача управления крупных телеканалов, иначе как с государственной изменой невозможно", - заявил Луценко.

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Журналист издания поинтересовался, хотел ли Порошенко закрытия "1+1", а Зеленский - "112 Украина", на что бывший глава ГПУ отметил, что он находится "на полпути к генпрокурору".

Луценко также добавил, что президентские выборы 2019 года - это мобилизация искусственной ненависти к Порошенко со стороны телеканала "1+1".

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Все по теме:

Юрий Луценко, ГПУ, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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