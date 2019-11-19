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"Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко

"Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
10:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Гройсман поддержал Олега Ляшко перед сегодняшним судом.

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает перебором действия против депутата Верховной Рады V - VIII созывов Олега Ляшко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Не смотря на то, что он "сам не раз горячо дискутировал" с экс-нардепом, Гройсман решил его поддержать.

По словам бывшего премьера, требовать заключения Ляшко за его искреннюю позицию об энергетической безопасности Украины является перебором.

"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)

Напомним, вчера лидеру "Радикальной партии" вручили подозрение в связи с его дракой с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом. Также он принес потребовал об открыть уголовное производство против Геруса за его "злоупотребление властью" и "госизмену".

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Все по теме:

ГПУ, Олег Ляшко, Подозрение, Владимир Гройсман, Андрей Герус.
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